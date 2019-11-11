Кяхта, Бурятия, , 10:46 — REGNUM В Бурятии на территории войсковой части в Кяхте найдено тело рядового, служившего по контракту. В данный момент на месте работают следователи.

«По данному факту проводится проверка. Следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае в конце октября военнослужащий устроил бойню в ЗАТО Горный. В результате погибли два офицера и шестеро сослуживцев срочника. Возбуждено уголовное дело.

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