Гунибский район, , 10:47 — REGNUM Пожар, охвативший здание школы в селе Тлогоб Гунибского района Дагестана, полностью уничтожил строение. В нем обучались дети начальных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в районной администрации.

«В этом корпусе обучались учащиеся начальных классов. Здание старое, построенное до 70-х годов, полностью сгорело. Пожар случился рано утром, поэтому в школе никого не было», — сказал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о возгорании здания сельской школы поступила в МЧС Дагестана в 08:45. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя чуть более час. В тушении приняли участие 19 человек и пять единиц техники от МЧС, а также около 100−150 местных жителей. Причина происшествия устанавливается.

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