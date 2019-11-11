Биробиджан, , 10:39 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь объявил 12 ноября днём траура по погибшим в дорожно-транспортном происшествии членам танцевально-спортивного клуба «Темп», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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12 ноября в городском Дворце культуры состоится прощание с тренером танцевально-спортивного клуба «Темп» Юлией Луференко, её дочерью и ученицей, ещё одной воспитанницей клуба и её родителями Юлией и Виктором Кузьминовыми, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 5 ноября.

В этот день в области будут приспущены государственные флаги, организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, расположенным на территории региона, предложено воздержаться от трансляции развлекательных программ и передач, а также отменить увеселительные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральной трассе «Амур» в результате страшного дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, в том числе двое детей.