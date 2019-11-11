Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирске в трёх школах сегодня утром, 11 ноября, сработала пожарная сигнализация. Во все образовательные учреждения выезжали пожарные расчёты.

По информации «Вестей Новосибирск», в школе № 146 в Первомайском районе пожарная сигнализация сработала по неизвестной причине — прибывшие на место пожарные признаков задымления не обнаружили. В двух других школах — в школе № 216 на улице Виталия Потылицына и в лицее № 9 на улице 1905 года — причиной срабатывания систем оповещения стал пар в столовой — от приготовления пищи. При этом учащиеся лицея были эвакуированы, уроки у первой смены отменены.

В новосибирском управлении МЧС РФ отметили, что почти одновременное срабатывание пожарной сигнализации в школах и лицее — простое совпадение.