Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело после падения женщины с двумя детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Многоквартирный дом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Происшествие случилось утром 11 ноября в Бабушкинском районе. Было обнаружено тело женщины и малолетнего ребёнка без признаков жизни. За жизнь ещё одного мальчика борются врачи, ему оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Производится осмотр, устанавливаются родственники, допрашиваются очевидцы. Расследование продолжается», — говорится в информации.

По данным телеграм-каналов, погибшей 36 лет. Семья, где произошло происшествие, являлась благополучной. Местонахождение главы семьи пока не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утром 11 ноября женщина и двое детей выпали из окна девятого этажа.