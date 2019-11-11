Копенгаген, , 10:40 — REGNUM Более 80 могил на еврейском кладбище в городе Рандерс в Восточной Ютландии были облиты краской. Некоторые могильные плиты были вовсе разрушены. Об этом сообщает полиция Дании.

Дежурный полицейский Бо Кристенсен в связи с этим рассказал: «Мы не обнаружили никаких символов или надписей, но все могилы залиты краской. Это ужасный акт вандализма, и мы намерены получить свидетельские показания о подозрительных личностях в этом районе». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В настоящее время полиция Восточной Ютландии еще не установила время совершения преступления, поэтому сотрудники начали активную работу по сбору свидетельских показаний.