Южно-Сахалинск, , 10:26 — REGNUM В Южно-Сахалинске на пенсионера 70 лет, проживающего в старом аварийном бараке, рухнул потолок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА «Сахалин. Инфо», ранее крышу в этом бараке ремонтировал Фонд капитального ремонта.

Власти города готовы оказать пенсионеру всю необходимую поддержку и переселить его в маневренный фонд до решения вопроса о представлении жилья. Мэрия отправила специалистов для обследования здания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в декабре 2018 года жители новостроек в разных районах области жаловались на то, что они замерзают. Отопление в новых домах не работало. Позже выяснилось, что дома построены с нарушениями.