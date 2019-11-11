Кызыл, , 10:11 — REGNUM В Туве возбудили уголовное дело по факту причинения смерти новорожденному ребёнку. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, в совершении преступления подозревают мать мальчика.

Тело ребёнка, родившегося 1 сентября 2019 года было найдено в селе Адыр-Кежиг 16 октября. Как полагают в следствии, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения мать придавила сына, в результате чего наступила смерть.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших данному событию», — отметили в СКР.

Напомним, за два месяца до этого в селе Баян-Гол произошла аналогичная трагедия. Как сообщало ИА REGNUM, тело младенца было найдено 16 августа. По версии следствия, смерть наступила от механической асфиксии, возникшей в результате перекрытия рукой матери дыхательных путей во время сна.

Читайте также: В Туве мать во сне случайно задушила своего ребёнка