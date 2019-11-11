Луганск, 11 ноября 2019, 10:16 — REGNUM За минувшие сутки обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись населённые пункты Желобок и Калиновка, сообщили 11 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли Желобок из вооружений БМП, а члены 59-й бригады ВСУ выпустили по Калиновке восемь мин калибра 82 мм и применили гранатомёты АГС и РПГ.
Последствия обстрелов уточняются.
В пресс-службе рассказали, что 10 ноября в районе населённого пункта Сокольники военнослужащими Народной милиции ЛНР был обнаружен и сбит украинский разведывательный беспилотник типа «Фурия». Материалы с видеокамер аппарата изучают специалисты.
Согласно данным опроса, проведённого украинским изданием «Зеркало недели», почти 65% жителей Донецкой и Луганской Народных Республик видят в будущем территории республик частью России.
Читайте также: Почти две трети граждан ЛНР и ДНР видят Республики в составе России