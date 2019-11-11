Луганск, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись населённые пункты Желобок и Калиновка, сообщили 11 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли Желобок из вооружений БМП, а члены 59-й бригады ВСУ выпустили по Калиновке восемь мин калибра 82 мм и применили гранатомёты АГС и РПГ.

Последствия обстрелов уточняются.

В пресс-службе рассказали, что 10 ноября в районе населённого пункта Сокольники военнослужащими Народной милиции ЛНР был обнаружен и сбит украинский разведывательный беспилотник типа «Фурия». Материалы с видеокамер аппарата изучают специалисты.

Согласно данным опроса, проведённого украинским изданием «Зеркало недели», почти 65% жителей Донецкой и Луганской Народных Республик видят в будущем территории республик частью России.

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