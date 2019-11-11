Гунибский район, , 10:08 — REGNUM Здание школы сгорело в селе Тлогоб Гунибского района Дагестана. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство в 08:45. В 09:55 пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Читайте также: Пожар уничтожил одно из зданий школы в горах Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года сгорела школа в другом высокогорном населенном пункте Дагестана — селе Гениятль Цунтинского района. Площадь возгорания тогда составила 600 кв. м. В результате полностью сгорел основной корпус учреждения, где обучались учащиеся 5−11 классов и располагалась дирекция.