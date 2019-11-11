Ольгинский район, Приморский край, , 10:00 — REGNUM В Приморье спасли рыбака с перевёрнутой лодки, второго ищут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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В понедельник, 11 ноября, от экипажа танкера «Приско Альфа» в МЧС поступила информация об обнаружении в Японском море перевёрнутого катера с находящимся на днище человеком. Мужчина был поднят, ему была оказана необходимая медицинская помощь. У пострадавшего диагностированы обморожения ног, состояние оценивается как тяжелое.

Как рассказал спасённый, днём ранее он с товарищем вышел в море на катере на рыбалку в заливе Владимир, где катер перевернулся. Товарищ на спасательном круге поплыл к берегу. После получения этой информации спасатели приступили к поиску второго рыбака.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября из этой же бухты в море вышел катер с шестью рыбаками, о которых до настоящего времени ничего не известно. Краевое управление МЧС держит на контроле проведение поисковой операции в районе залива Владимира и прилегающей акватории.