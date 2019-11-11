Пермь, 11 ноября 2019, 09:56 — REGNUM В Перми аэропорт утром 11 ноября не могут принимать и отправлять самолеты. Аэродром парализовало из-за гололёда, сообщают СМИ.
По данным «URA.RU» в связи с переохлажденными осадками произошло оледенение взлетно-посадочной полосы, что привело к снижению коэффициента сцепления.
Своевременно из аэропорта не смогли вылететь самолеты в Самару и Москву. В общей сложности задержали три рейса. Кроме того, не принято два рейса. В частности, лайнер, следовавший из Сургута, вместо Перми был вынужден приземлиться в Екатеринбурге, сообщает издание «Коммерсантъ».
В настоящее время, противогололедные мероприятия проведены, аэродром возобновил работу.
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