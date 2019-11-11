Ульяновск, , 09:56 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании, расхищавшему собранные с населения средства. Суд назначил ему условный срок, в то время как государственное обвинение предлагало реальное лишения свободы. В надзорном ведомстве считают приговор «чрезмерно мягким», сообщается на сайте прокуратуры.

По данным прокуратуры, в 2017 году злоумышленник, возглавляя компанию «Евро-Строй-Сервис», которая обслуживает 11 домов в Ульяновске, неоднократно присваивал средства граждан, вносимые в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. По информации правоохранителей, в результате четырём гражданам причинен ущерб на 250 тыс. рублей.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), назначив 2,5 года лишения свободы условно. Прокуратура Заволжского района Ульяновска настаивала на назначении четырёх лет колонии и считает вынесенный приговор «чрезмерно мягким», в связи с чем рассматривается вопрос об апелляционном представлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало сентября 2019 года в Ульяновской области с начала года погашена задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 140 млн рублей. Ранее прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин отмечал, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено свыше 2,1 тыс. нарушений, жителям возвращено более 2 млн рублей незаконно начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги.

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