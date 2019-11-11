Томск, , 09:55 — REGNUM В Томске по технической причине задержали вылет самолёта в Камрань. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

По данным ведомства, вылет воздушного судна «Боинг 757−200» авиакомпании Azur air по маршруту Томск-Камрань (Вьетнам) планировался на 11 ноября в 00:35 по местному времени. На рейс было зарегистрировано 233 пассажира. В прокуратуре утверждают, что в период ожидания вылета их обеспечили напитками, горячим питанием и разместили в гостинице:

«Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса проконтролировано Томской транспортной прокуратурой».

Сейчас техническая неисправность самолёта устранена, он готовится к взлёту.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2019 года «Боинг 757−200», летевший по маршруту Томск — Фукуок, вынужденно сел в Китае из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.

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