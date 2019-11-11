Соледар, ДНР, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 126 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 11 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили три мины калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Петровское, Старомихайловка, Ясное, Ленинское, Заиченко, Октябрь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены два дома и газовые трубы в посёлке Ясное, на окраине Горловки повреждены два дома, обесточена одна улица. Жертв среди мирных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 218 единиц боеприпасов, повредив два дома и три хозпостройки.

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