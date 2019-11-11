Воздвиженка, , 09:57 — REGNUM Военная прокуратура провела проверку исполнения действующего законодательства на 322-м авиаремонтном заводе, расположенном в посёлке Возвиженка под Уссурийском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом к проведению прокурорской проверки послужила угроза сокращения половины сотрудников стратегически важного предприятия, сообщается на сайте приморских профсоюзов.

«Мы предоставили проверяющим все доказательства нарушения сроков контрактования гособоронзаказа, авансирования и оплаты уже выполненных работ со стороны исполнителя по контракту ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Надеемся, все возможные меры прокурорского реагирования будут приняты», — сказал председатель профорганизации 322 АРЗ Максим Жилкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на авиаремонтном предприятии сложилась критическая ситуация с оплатой труда сотрудников, связанная с отказом заказчика исполнять взятые на себя договорные обязательства.