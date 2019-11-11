Уфа, , 09:35 — REGNUM В Башкирии выясняют обстоятельства несчастного случая, в котором один рабочий погиб и еще пострадали два человека. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 ноября текущего года в селе Учалы Учалинского района рабочие копали траншею и спаивали трубопровод на глубине 2-х метров. В это время стенка траншеи обвалилась и трое рабочих, которые в это время были в траншее, оказались под землей.

В результате этого 38-летний рабочий скончался на месте. Еще двоих рабочих 31 и 39 лет с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Отмечается, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.