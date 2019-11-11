Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 09:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сразу два лесных пожара произошли в течение последних суток. Один из них случился утром 10 ноября на подъезде к туристическому центру «Архыз» в Зеленчукском районе. Горит сухая трава на площади 2,1 гектара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о втором, который случился в Бескесском лесничестве в Урупском районе, поступила в дежурную смену МЧС сегодня утром, 11 ноября. Здесь горит лес на площади около одного гектара.

Очаги обоих возгораний находятся в труднодоступной, скалистой местности. К тушению пожара в Зеленчукском районе были привлечены более 30 человек, однако работы пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Сообщается, что угрозы населенному пункту Нижний Архыз нет.