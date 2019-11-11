Великий Новгород, , 09:18 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 7:00 11 ноября, подтопленными остаются 35 населённых пунктов в десяти районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, подтоплено 12 жилых домов, в которых проживают 25 человек.

Вода в подтопленных районах начала отступать с 8 ноября, но не ушла ещё с 488 приусадебных участков. Остаются повреждёнными 19 участков дорог и шесть деревянных мостов. К двум населённым пунктам в двух районах области всё ещё нет сухопутного проезда — они находятся в транспортной изоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации. Наиболее серьёзные подтопления были в Демянском, Крестецком и Валдайском районах. С сегодняшнего дня, 11 ноября, в региона начнут работу комиссии по оценке ущерба от стихии.

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