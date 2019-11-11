Уфа, , 09:15 — REGNUM Два человека погибли и еще два обратились за медицинской помощью в результате аварии на 77 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария с участием грузовика «Урал» и встречной «Lada Priora» произошла 11 ноября в 8:30 часов. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще двое пассажиров легковушки обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что авария произошла на опасном повороте в условиях тумана.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские и сотрудники других экстренных службы. Начато расследование произошедшего.