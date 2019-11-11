Киев, , 09:07 — REGNUM В Киеве недалеко от станции метро «Осокорки» столкнулись два легковых автомобиля, сообщил 11 ноября ресурс «Информатор».

Водитель Renault Logan во время поворота не справился с управлением и врезался в автомобиль Lexus, который в свою очередь вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

От полученных травм девушка-пешеход скончалась на месте, второй пострадавший был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бородянском районе Киевской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, включая двух детей, ещё шесть человек госпитализированы с травмами.

Читайте также: В Киевской области в ДТП погибли два ребёнка