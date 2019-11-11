Мпанда, , 08:59 — REGNUM Более пяти павильонов на крупнейшем рынке города Мпанда области Катави на западе Танзании полностью сгорели, передает газета Mwananchi.

По информации издания, пламя неожиданно вспыхнуло в ночь на воскресенье, 10 ноября. Огонь распространялся с большой скоростью, однако, по словам журналистов, пожарная бригада вовремя прибыла на место происшествия и ликвидировала очаг возгорания.

«Пожар начался из-за неполадок в электропроводке», — заявил Айюб Кассим, один из свидетелей ЧП.

К настоящему моменту не была произведена оценка сгоревшего имущества, передает издание.