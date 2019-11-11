Новосибирск, , 08:54 — REGNUM В Новосибирске возле бизнес-центра в Октябрьском районе города обнаружено тело молодой девушки. Предположительно, она выпала из окна одной из квартир, располагающихся на 12 этаже БЦ.

Как пишут «Вести Новосибирск», о трагедии стало известно накануне поздно вечером, 10 ноября. Жители соседних домов заметили тело, лежащее под окнами БЦ «Парк Резиденс».

«У дома № 77 по улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска прохожие обнаружили труп 23-летней девушки, — уточнили «Вестям» в ГУ МВД РФ по региону. — Позже сотрудники полиции выяснили, что она находилась в помещении 1210».На месте работают полицейские, они выясняют обстоятельства происшествия.