Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM В столице Камчатки при пожаре, возникшем в жилом доме, пострадали трое детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожар в квартире многоквартирного дома, где вместе с родителями проживают шестеро детей, случился ночью 11 ноября. В одной из комнат загорелся телевизор.

Двое детей спали в одной комнате, четверо в другой. Запах дыма почувствовал отец семьи, он и вызвал пожарных. Трое детей госпитализированы, у одной из девочек, 2016 года рождения, имеются ожоги. Ещё двое детей отравились угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье наградили подростка, который спас младенца на пожаре. 16-летний Павел Шевкунов награжден медалью «За спасение жизней».