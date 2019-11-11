Гонконг, Китай, , 08:49 — REGNUM Участники массовых акций протестов в Гонконге 11 ноября создали хаос на автомобильных дорогах, нарушили работу поездов метро и планируют парализовать весь город. Об этом сообщает интернет-газета Hong Kong Herald.

По данным журналистов издания, протестующие призывают ко всеобщей забастовке в Гонконге. Они блокируют основные магистрали и станции метро, препятствуют проезду в тоннелях и занимают торговые центры.

Сообщается, что нарастание протестов связано с гибелью одного из протестующих студентов, который умер после падения с большой высоты. Многие не верят официальным заявлениям полиции, что это был несчастный случай.

«Нормальный человек не стал бы прыгать с третьего этажа на второй», — приводит газета слова одной из активисток, которая не захотела раскрывать свое имя.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в Гонконге в больнице скончался 22-летний студент, участвующий в протестах. По официальным данным, он сорвался когда перелезал между ярусами парковки во время разгона протестующих полицией.