Житомир, Украина, , 08:38 — REGNUM В Житомирской области во время конфликта на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, ранее защищавший интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося, сообщили 10 ноября в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

«Во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», ещё один мужчина с тяжелым ранением госпитализирован», — сказано в сообщении.

Один из егерей сообщил в полицию о выявлении группы браконьеров, с которыми произошёл конфликт со стрельбой.

В полицию также были доставлены остальные участники конфликта — жители Радомышльского и Коростышевского районов Житомирской области в возрасте от 17 до 55 лет.

Святослав Пархоменко возглавлял общественную организацию «Радомышльские охотники».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное обращение с оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове во время перестрелки был убит один из свидетелей по делу Вороненкова Владимир Борох. В 2017 году он был задержан полицией вместе с Александром Лосем, которого подозревают в слежке за Вороненковым и выполнении роли водителя во время его убийства.

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