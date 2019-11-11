Житомир, Украина, 11 ноября 2019, 08:38 — REGNUM В Житомирской области во время конфликта на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, ранее защищавший интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося, сообщили 10 ноября в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
Один из егерей сообщил в полицию о выявлении группы браконьеров, с которыми произошёл конфликт со стрельбой.
В полицию также были доставлены остальные участники конфликта — жители Радомышльского и Коростышевского районов Житомирской области в возрасте от 17 до 55 лет.
Святослав Пархоменко возглавлял общественную организацию «Радомышльские охотники».
Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное обращение с оружием».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове во время перестрелки был убит один из свидетелей по делу Вороненкова Владимир Борох. В 2017 году он был задержан полицией вместе с Александром Лосем, которого подозревают в слежке за Вороненковым и выполнении роли водителя во время его убийства.
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