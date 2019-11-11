Ульяновск, , 08:33 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту гибели в аварии трёх человек. В совершении преступления обвиняют таксиста, сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 25 июля 2019 года. По данным надзорного ведомства, водитель такси ульяновской фирмы управлял иномаркой «Ситроен» и при движении по трассе потерял контроль над ситуацией, столкнувшись при выезде на встречную полосу с «Жигулями». В результате происшествия водитель и двое пассажиров отечественной машины скончались на месте происшествия.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в дорожной аварии в Ульяновске с участием автомобиля и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Тогда отмечалось, что водитель мотоцикла не имеет прав, а его транспортное средство не зарегистрировано.

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