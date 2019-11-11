Бени, Конго, , 08:29 — REGNUM Четыре мирных жителя из округа Бени на востоке ДР Конго погибли после атаки неизвестных вооруженных боевиков. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, об этом стало известно в ходе официального сообщения представителей конголезской армии об уничтожении 25 боевиков одной из группировок.

Как передает пресс-секретарь вооруженных сил ДР Конго Мак Хазукаи, операция против боевиков проводилась в районе Эрингети в 60 километрах от Бени.

Напомним, что члены незаконных вооруженных формирований совершают атаки на мирных жителей восточной части ДР Конго с 2014 года, в результате чего тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным журналистов, текущая задача, объявленная вооруженными силами ДР Конго, — устранение повстанческих группировок и восстановление безопасности в районах, пострадавших от активности боевиков.