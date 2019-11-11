Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM 8 ноября выписали из больницы в Улан-Удэ 23-летнюю девушку, наиболее сильно пострадавшую при взрыве газа в кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

При госпитализации у неё диагностировали ожог 40% тела.

«Она прошла 4-х дневный курс интенсивной терапии в палате реанимации, затем была переведена в отделение гнойной хирургии», — отметили в министерстве.

Отмечается, что тактику лечения бурятские врачи согласовывали со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского.

Ранее из больницы был выписан 17-летний юноша, у которого после взрыва был ожог 15% тела — лица, шеи, кистей и передней поверхности бёдер. Следующая консультация с пациентами состоится через месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в одном из улан-удэнских кафе произошёл утром 26 октября. В результате пострадали 12 работников учреждения, из которых семеро были госпитализированы, двоих положили в реанимацию. Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.

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