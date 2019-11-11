Киев, , 08:23 — REGNUM В Бородянском районе Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, сообщили 10 ноября в пресс-службе ГСЧС Украины.

Авария произошла в районе населённого пункта Здвижевка. В результате столкновения погибли три человека, среди которых дети 2007 и 2009 годов рождения. Шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники патрульной полиции Украины трижды останавливали грузовик, за рулём которого находился пьяный водитель.

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