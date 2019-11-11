Казань, , 08:16 — REGNUM Ново-Савиновский суд Казани в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело, возбуждённое в отношении жителя Санкт-Петербурга, который обманом похитил у 20 жителей республики почти 10 млн рублей. Деньги собирались под видом оплаты услуг подрядчика при строительстве малоэтажного жилья. По вменяемому преступлению фигуранту грозит от трёх до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей или без него, передаёт ИА REGNUM.

В республиканской прокуратуре уточнили, что мужчина в марте 2011 года опубликовал в разных СМИ рекламные сообщения о строительных услугах, выражая готовность построить разные объекты — от дач до малоэтажных домов. Объявление было дано от имени строительной компании. Директор компании, фигурировавшей в объявлении, был давним знакомым обвиняемого, но не знал о планах последнего, но «поддался на его уговоры о законном ведении совместного бизнеса».

С помощью поддельной доверенности фигурант заключил 20 договоров строительного подряда, взяв предоплату — 15−50% от конечной стоимости. Всего за почти полгода было собрано более 9,6 млн рублей. После подготовки эскизных проектов и получения предоплаты стройка «останавливалась», а на звонки клиентов переставали отвечать. В дело, по данным следствия, были вовлечены ещё два человека, которые работали в качестве менеджеров. Их судьбу также решит суд.

Напомним, в ноябре 2019 года в Казани также была осуждены земельная банда, которая за время своей «деятельности» незаконно вывела с муниципального баланса 32 участка. Общий ущерб по этому делу составил почти 43 млн рублей.

Банда земельных мошенников осуждена в Казани: дело о 32 участках