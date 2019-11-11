Уфа, , 08:10 — REGNUM Две женщины погибли, еще один мужчина доставлен в больницу из-за пожара в многоквартирном доме в Уфе. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о том, что горит квартира многоквартирного дома по улице Ферина, поступило в спасательную службу в 22:02 часов 10 ноября.

На место выехали 22 огнеборца на 7 единицах техники. Отмечается, что пожар удалось ликвидировать к 22:15 часов на площади 13 кв. метров.

Сообщается, что, несмотря на оперативную работу спасателей, погибли 2 женщины. Один мужчина госпитализирован.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины возникновения пожара.