Новосибирск, , 07:52 — REGNUM В Новосибирске установлены случаи нелегального оборота шкурок ондатр и их продажи в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Факты нелегального оборота шкур пушных зверей установлены с помощью системы «Меркурий».

Так, ИП Кравченко из Барабинского района скупал шкурки ондатры и после ветеринарно-санитарной экспертизы перенаправлял их ИП Шолоховой в Забайкальский край. Оттуда шкурки пушных зверей уже продавали в Китай.

«Получателем в КНР является Маньчжурская торговая компания «Фэн Цзя», — уточняют в управлении. — Электронные ветеринарные сертификаты в Новосибирской области оформлялись специалистами учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии, на основании закупочных актов и ветеринарно-санитарной экспертизы».

Общий объём отправленных шкурок ондатры — 32 688 штук. Официально же выданы разрешения на добычу 115 пушных животных. Ущерб от добычи одной особи ондатры составляет 500 рублей, потенциальный урон в данном случае более 16 млн рублей.

Материалы проверки направлены в новосибирское управление МВД России.