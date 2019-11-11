Азнакаевский район, Татария, , 07:52 — REGNUM Жительницу Азнакаевского района Татарии привлекли к ответу по уголовной статье за применение силы к полицейскому. Она получила 2,5 года условно за то, что била стража порядка шлангом по ноге, когда полицейский пытался утихомирить разбушевавшегося нетрезвого мужа фигурантки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

45-летняя жительница села Учалле получила такой же испытательный срок в приговоре, который пока не вступил в силу. Инцидент произошёл в июле 2019 года. Пострадавший — участковый уполномоченный полиции, за которым закреплён данный участок. Когда житель села, будучи пьян, начал дебоширить, полицейский попытался успокоить его. Женщина, «защищая» мужа, взяла полимерный шланг, которым четыре раза стукнула по ноге сотрудника МВД. Вину она признала.

Напомним, в октябре 2019 года в Нижнемкамском районе женщину приговорили к трём годам условно за то, что она натравила собаку на экипаж ГИБДД, когда тот, преследуя нарушителя (мужа фигурантки), заехал во двор частного дома.

Натравила собаку на полицейских — получила срок: дело в Татарии