Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM Камчатское ООО «Нерей» по решению суда оштрафовали на 24 млн рублей за незаконные операции с красной икрой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Поддельную красную икру «с Камчатки» продают по всей России

В суд с иском обратилась 310 Военная прокуратура гарнизона Тихоокеанского флота, которая провела проверку соблюдения законодательства о рыболовстве. По итогам проверки камчатская компания «Нерей» была уличена в незаконном хранении и транспортировке более 2,5 тонн красной икры. Суд постановил взыскать с компании штраф в размере 24 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Россельхознадзора по Камчатке регулярно выявляют в социальных сетях множество объявлений от якобы «камчатских» фирм, предлагающих населению красную икру. Но таких компаний на полуострове нет.