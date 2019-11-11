Абакан, , 06:57 — REGNUM В Хакасии за выходные (9−10 ноября) зарегистрировано 20 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в республиканском главке МЧС.

Пожарные ликвидировали три возгорания в жилье, трижды выезжали на тушение надворных построек, дважды тушили сено и один раз гараж. В Абакане потушили пожар на хоккейной коробке во дворе многоквартирного дома. Шесть раз огнеборцы тушили мусор, четыре — степные пожары.

Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии произошло 2130 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Хакасии огнеборцы ликвидировали открытое горение сухой травы в Алтайском крае. Протяжённость фронта травяного пожара составила 10 км.

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