Биробиджан, , 06:55 — REGNUM Силовые структуры провели учения по противодействию террористическим атакам в Еврейской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ по ЕАО.

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По сценарию учений группа террористов из пяти человек проникла на территорию Кимкано-Сутарского горнообогатительного комбината, где захватила заложников и угрожая им физической ликвидацией, выдвинула политические требования.

В целях пресечения деятельности террористической группы начальником УФСБ России по ЕАО было принято решение о проведении операции по освобождению заложников. В результате проведенных мероприятий учебные террористы были обезврежены. Угроза совершения террористического акта пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане правоохранительными органами задержаны жительницы республики, которые организовали сбор средств для финансирования террористической организации.