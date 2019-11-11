Петропавловск-Камчатский, , 06:51 — REGNUM Голубь стал причиной задержки рейса из аэропорта Шереметьево на Камчатку. Птица залетела в салон самолёта, экипажу потребовалось время, чтобы выгнать «безбилетника» на улицу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лайф опубликовал видео, на котором видно, как экипаж самолёта рейса SU 1730 пытается выгнать птицу из салона лайнера, готового к вылету. Непрошеный гость в это время невозмутимо обследовал самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября авиарейс «Хабаровск — Магадан» был отменен из-за загоревшегося двигателя. Пассажирам, вылетавшим на Колыму, предоставили другой борт.