Биробиджан, 11 ноября 2019, 06:50 — REGNUM До особого распоряжения в Еврейской автономной области перекрыто движение пассажирских автобусов на трассе «Амур», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Введение ограничения связано с сильным снегопадом, который засыпал несколько участков федеральной трассы. По данным МЧС области, ограничение введено на участке федеральной дороги «Чита — Хабаровск» по маршруту город Биробиджан до города Облучье, город Биробиджан до города Хабаровск протяженностью 349 км.
На расчистке трассы принимают участие 97 человек и 39 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, приморцы жду прихода двух мощных циклонов, которые принесут в край сильные осадки.