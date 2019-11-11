Новосибирск, , 05:15 — REGNUM Новосибирские охотники, пропавшие в Убинском районе 1 ноября, найдены мёртвыми. Об этом сообщается на странице аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

"Найдены тела двух охотников, которые 1 ноября 2019 года, около 14:00 (время местное) при невыясненных обстоятельствах без вести пропали, отправившись на озеро Убинское на охоту, — говорится в информации. — Охотники использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором».

Лодку на озере спасателям удалось найти при помощи беспилотника. Возле неё были обнаружены тела мужчин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Убинском районе Новосибирской области 1 ноября потерялись два охотника. Они на лодке с подвесным мотором вышли озеро Убинское и пропали без вести. Спасателям о пропаже людей сообщили спустя два дня, 3 ноября. Их искали более 30 человек и 16 единиц техники.

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