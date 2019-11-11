Лазо, , 04:44 — REGNUM В горах Лазовского района Приморья 11 спасателей и родственники ищут пропавшего мужчину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина 1955 года рождения ещё 8 ноября ушёл из посёлка Преображение в лесной массив в районе сопки «Круглая» и по настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

9 ноября информация о пропавшем в горах человеке была доведена до спасателей, после чего Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью организовал его поиски. В настоящее время мужчину ищут 11 спасателей, полиция и родственники пропавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в заливе Петра Великого на юге Приморья спасён пропавший дайвер, которого течением снесло в море на 17 км от берега, в результате чего ему пришлось провести в воде двое суток.