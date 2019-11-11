Набережные Челны, Татария, , 04:30 — REGNUM В Татарии завершено расследование резонансного дела банды сутенёров и бывших сотрудников уголовного розыска, которые покрывали эту деятельность. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся 29 человек, на которых следователи собрали порядка 140 томов уголовного дела по разным статьям УК РФ — от превышения должностных полномочий до похищения людей, передаёт ИА REGNUM.

Потерпевшими по делу проходят 15 девушек, включая четверых, которые фигурируют и как похищенные. Их принуждали к занятию проституцией. Издание Chelny-biz.ru уточняет, что, по имеющейся информации, приглянувшихся девушек похищали не только в республике, но и в соседних городах, например, Ижевске, Уфе.

События, лёгшие в основу дела, проходили с 2006 по 2015 год в Набережных Челнах, а в деле несколько бывших сотрудников МВД, в том числе имевших высокий чин — подполковники и полковник.

«Вплотную взялись за полицейских после случаев с похищением девушек и вовлечением в проституцию», — цитирует источник в МВД издание.

Не все фигуранты согласны с вменяемыми преступлениями, часть из них отрицает свою причастность. Также известно, что один из бывших полицейских находится в розыске.

Напомним, также ранее в Пензе было возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией и содержание притонов. В заведении, которое существовало под видом ночного клуба, работали почти 30 девушек, включая одну несовершеннолетнюю. Позднее был открыт ещё один схожий клуб. По этому делу подозреваемыми проходят четверо фигурантов, из которых троих задержали, а ещё один — в розыске.