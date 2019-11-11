Вашингтон, , 03:57 — REGNUM При столкновении двух катеров в Северной Дакоте погибли два человека и один получил ранения, сообщает 10 ноября The Boston Globe.

Трагедия произошла на озере Виннипсауки около 18:00 местного времени, где в районе острова Медвежий был обнаружен 20-футовый катер. Управляющий судном мужчина был мертв, а женщина-пассажир получила травму головы. Вскоре на дне озера был обнаружен затонувший катер, на котором находилось тело мужчины. Власти предполагают, что два катера столкнулись, после чего один из них затонул.

Раненная женщина доставлена в больницу, угроза жизни отсутствует.