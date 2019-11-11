Республика Хакасия, , 03:10 — REGNUM В Хакасии следователи устанавливают причину гибели 32-летнего мужчины, попавшего под снежную лавину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Лавина Greg L. Wright

О трагедии в МЧС сообщили 10 ноября. В районе села Приискового Орджоникидзевского района с горы сошла снежная лавина. Под снежной массой оказались двое мужчин. Одного удалось спасти, второй погиб.

На место происшествия выехал следователь. Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, тело мужчины, заваленного снежной массой при сходе лавины, обнаружили волонтёры.

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