Москва, 11 ноября 2019, 02:41 — REGNUM На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП двое человек получили травмы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.
По словам представителя экстренных служб движение закрыто по трем полосам в сторону центра Москвы. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, 10 ноября в Москве в результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса Мосгортранса пострадало четверо человек.
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