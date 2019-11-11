Москва, , 02:41 — REGNUM На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП двое человек получили травмы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.

«Возле дома номер 47 на Волгоградском проспекте столкнулись 7 легковых автомашин, пострадали два человека», — передает агентство.

По словам представителя экстренных служб движение закрыто по трем полосам в сторону центра Москвы. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, 10 ноября в Москве в результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса Мосгортранса пострадало четверо человек.

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