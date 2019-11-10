Кропоткин, Краснодарский край, , 21:37 — REGNUM В Краснодарском крае после массового отравления детей во всех школах региона пройдут внеочередные проверки качества питания. Об этом 10 ноября сообщается на сайте губернатора края.

Отмечается, что замглавы региона Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе.

«Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инфекционные отделения больниц города Кропоткина госпитализировали 51 ребенка с подозрением на отравление. Среди госпитализированных — учащиеся пяти школ города. В настоящее время помощь детям оказывается в полном объёме, пациентов в тяжёлом состоянии нет. Диагноз у пациентов уточняется.

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