Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии. Об этом 10 ноября он сообщил телеканалу 5-tv.ru.

По его словам, сестра позвонила ему ночью в слезах и рассказала, что собиралась идти на празднование дня рождения друга. На это решение негативно отреагировал Соколов, назвав девушку неблагодарной. Затем доцент СПбГУ нанес удар девушке, вследствие которого Анастасия упала на пол, сильно стукнувшись головой об пол. После произошедшего она выбежала из дома на улицу.

«Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда (в квартиру — Прим. ред.), потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», — добавил брат.

По его словам, когда он перезвонил сестре спустя 40 минут, она заверила, что все наладилось. На звонки утром она уже не отвечала.

Кроме этого Ещенко сообщил, что несмотря на то, что они с Соколовым несколько раз ранее расставались, его сестра очень любила Соколова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анастасия Ещенко была найдена 9 ноября мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Её тело было расчленено. Утром того же дня в реке Мойка был найден её бывший преподаватель доцент СПбГУ Олег Соколов. Рядом с ним нашли рюкзак, в котором находились отрубленные руки Ещенко. Соколов уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.

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