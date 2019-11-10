Дакка, 10 ноября 2019, 18:34 — REGNUM До 13 человек возросло число погибших в результате циклона «Бульбуль», обрушившегося на побережье Бангладеш. Об этом 10 ноября сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, 13 человек погибли, 30 пострадали и 36 числятся пропавшими без вести. В результате ливней и сильного ветра, принесённых циклоном, были повреждены более шести тыс. жилых домов.
Власти Бангладеш заявили, что ситуация находится под контролем. Нормализовать ситуацию предполагается в течение двух дней. В настоящее время более двух миллионов жителей побережья размещены во временных жилищах.
Циклон «Бульбуль» обрушился на побережье Бангладеш вечером 9 ноября, после чего продвинулся на запад Индии, где под его влияние попали индийские штаты Западная Бенгалия и Одиша.
Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и девяти пострадавших в результате воздействия циклона в Бангладеш.
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