Нальчик, , 18:13 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 15:00 мск на автодороге «Нальчик — Майский». Столкнулись автомобиль «Лада-Приора» под управлением 40-летнего водителя и «Опель-Зафира», которым управлял 62-летнего мужчина. Оба водителя — жители города Нальчик.

В результате аварии на месте ДТП погибли водитель автомобиля «Лада-Приора» и его пассажирка, 61-летняя женщина. Ещё один пассажир этого же автомобиля, подросток 14-ти лет, был госпитализирован с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и двух пострадавших в результате ДТП на московской кольцевой автодороге в районе Бирюлёво.

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