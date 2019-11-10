Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает 10 ноября РИА Новости.

Отмечается, что водолазы работали второй день посменно в реке Мойке. На время поиска был закрыт пешеходный Почтамтский мост. На акватории реки дежурили два судна.

Как сообщало ИА REGNUM, Анастасия Ещенко была найдена мертвой 9 ноября в квартире в Санкт-Петербурге. Её тело было расчленено. Утром того же дня в реке Мойка был найден её бывший преподаватель доцент СПбГУ Олег Соколов. Рядом с ним нашли рюкзак, в котором находились отрубленные руки Ещенко.

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